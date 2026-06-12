На заводе Intel запретили дезодоранты и Bluetooth из-за рисков производства

Сотрудникам американского предприятия Intel, где производят микрочипы для систем искусственного интеллекта, запретили пользоваться дезодорантами, духами и любыми другими аэрозолями, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Futurism.

Также под запрет попали косметика, одежда с липучками и Bluetooth-устройства. Причина столь строгих ограничений — риск загрязнения пластин с чипами мельчайшими частицами пыли, которые могут попасть в производственные помещения вместе с сотрудниками.

Вице-президент Intel объяснил, что даже одна микроскопическая частица, осевшая на пластину, способна испортить целый микроэлемент. В таком случае предприятие может потерять до 500 тысяч долларов — именно столько стоит один бракованный чип. Поэтому на производстве введены жесткие стандарты чистоты, сопоставимые с требованиями в фармацевтике или космической отрасли.

Чтобы минимизировать риски, сотрудники вынуждены носить неудобные спецкостюмы, которые полностью закрывают тело и лицо. Работники жалуются, что такая экипировка серьезно мешает выполнять операции, требующие высокой точности и свободы движений. Неудивительно, что большинство операций на базе Intel сегодня выполняют роботы различных типов — они не потеют, не пылят и не нуждаются в дезодорантах.

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