Швейцарская немецкоязычная газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ) обвинила одних из ключевых производителей табак в мире Philip Morris International (PMI) и Japan Tobacco International (JTI) в спонсировании «военной машины Кремля». Издание называет серьезными обвинения Украины, что американский PMI осталась на российском рынке и платит миллионные налоги, а JTI также находится в украинском списке «спонсоров войны».

NZZ обращает внимание, что многие другие табачные гиганты перестали работать в России после начала СВО, однако японская и американская компании продолжили свою деятельность на рынке. Ранее в JTI заявляли, что поставщик не хочет лишать своих российских клиентов привычного продукта.

Журналисты пишут, что благодаря огромной прибыли табачные производители имеют место «в высшей лиге налогоплательщиков почти в каждой стране». Philip Morris International вовсе «продолжает хвастаться» на своем российском сайте, что является одним из ключевых налогоплательщиков в РФ.

Судя по продажам в 2023 году, Россия для PMI — третий по величине рынок после Индонезии и Турции.