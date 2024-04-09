На Уолл-стрит спрогнозировали рост цен на золото до 3,5 тыс долларов за унцию

Цены на золото могут достичь 3,5 тыс долларов за унцию к концу 2025 года

Президент консалтингового агентства Yardeni Research Эд Ярдени заявил, что к концу 2025 года стоимость унции золота может достичь 3,5 тыс. долларов. Причиной этому может стать возможный новый виток инфляции в США, сообщает РБК .

Во вторник по состоянию на 11:27 по Москве июньские фьючерсы на золото на Чикагской товарной бирже (CME) прибавляли 1% и торговались на уровне 2375,3 доллара за унцию. Драгоценный металл с начала текущего года подорожал примерно на 14%.

Эксперт подчеркнул, что еще одна спираль роста зарплаты и цен из-за повышения стоимости нефти будет напоминать «великую инфляцию» 1970-х годов, когда цена золота резко выросла с 35 до 665 долларов за унцию.

Ярдени добавил, что при повторении подобного сценария стоимость золота до следующего года будет в пределах 3-3,5 тыс. долларов за унцию.

Ранее в Госдуме предложили повысить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на золото. Он может вырасти на 78 тыс. рублей за 1 кг в период с 1 июня и до конца 2024 года.