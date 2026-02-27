На Ставрополье планируют нарастить производство баранины

сегодня в 17:59

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал о планах региона стать одним из крупнейших производителей баранины в стране. Проект уже готов — его представят на Кавказском инвестиционном форуме, сообщает «Победа 26» .

О намерении нарастить выпуск баранины глава региона заявил 27 февраля на открытом диалоге в Национальном центре «Россия» в Москве. По его словам, соответствующий проект уже разработан.

«Мы хотим показать нашу новую продукцию. Ранее у нас никогда не было качественно упакованной баранины, а сегодня она пользуется хорошим спросом», — пояснил Владимиров.

Губернатор также отметил рост производства яблок. Увеличение объемов позволяет расширять выпуск и укреплять позиции Кавказа как крупного производителя этой культуры.

