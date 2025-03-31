На сферу производства стройматериалов приходится 12% проектов импортозамещения в Подмосковье

С 2022 года в Московской области заявлено больше 50 импортозамещающих проектов в сфере производства строительных материалов и сопутствующей продукции. Об этом рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«За три года в Подмосковье заявлено 52 проекта технологического суверенитета в сфере производства строительных и отделочных материалов. Это 12,5% от общего количества подмосковных проектов импортозамещения в отчетном периоде. По количеству заявленных проектов строительная сфера является одной из самых привлекательных в импортозамещении. Объем инвестиций в эти проекты превышает 29 млрд рублей. На новых предприятиях будет создано более 4,8 тыс. рабочих мест», — сообщила зампред Екатерина Зиновьева.

Например, компания «Кералайт» в прошлом году запустила в округе Ступино цех по производству теплоизоляционных плит «Аэроконтур». Общий объем инвестиций в реализацию проекта составляет порядка 400 млн рублей.

Также в 2024 году компания «Лидертрейд» ввела новое промышленное здание в Сергиево-Посадском г. о. На предприятие запущено производство винилового сайдинга и кровельных материалов. Инвестиции в реализацию проекта превысили 170 млн рублей.

Компания «Эрмейт» осуществляет проект по расширению производства модулей для жилья. Проект реализуется в Пушкинском г. о. Инвестиции оцениваются более чем в 100 млн рублей. Запуск предприятия запланирован на этот год.

Напомним, подобрать земельный участок в Московской области для реализации инвестпроекта можно на инвестиционной карте региона. Инвесткарта создана в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.