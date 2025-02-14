На «Ростсельмаше» заявили о сокращении производства

сегодня в 22:53

«Ростсельмаш» перешел на односменный режим работы для удержания коллектива в условиях снижения рентабельности производства, сообщает портал «Поле.рф».

По словам представителя компании Алексея Швейцова, предприятие работает в одну смену и с низкой загрузкой из-за экономической ситуации.

«Мы приостанавливаемся, но держим коллективы. Наша рентабельность падает при росте себестоимости», — отметил Швейцов.

При этом представитель «Ростсельмаша» отметил, что продукция компании за последние 4 года подорожала на треть.

Ранее «Русал» заявил о снижении объема производства на 6%.