«Русал» уменьшит производство алюминия

Глобальный алюминиевый гигант принял решение о масштабной реструктуризации: компания «Русал» анонсировала уменьшение выпуска металла на 6,6% от прошлогоднего объема в 3,8 млн тонн. В количественном выражении снижение достигнет 250 тысяч тонн, пишет РБК .

Ключевым фактором, подтолкнувшим к такому шагу, стала необходимость закупать значительную долю сырья — более 30% глинозема — на международных торговых площадках. Биржевые цены на этот компонент достигли исторических максимумов, что существенно снижает рентабельность. Кроме того, неблагоприятные тенденции в глобальной экономике создают дополнительные риски для бизнеса, о чем компания официально заявила на своем сайте.

Алюминиевая отрасль столкнулась с серьезным вызовом: стоимость глинозема — ключевого компонента в производстве — достигла рекордных 700 долларов за тонну, что вдвое выше показателей начала года. Это привело к беспрецедентному росту доли глинозема в структуре затрат до 50%, тогда как исторически этот показатель не превышал 35%.

Ситуация усугубляется тем, что рынок алюминия находится в состоянии перенасыщения, а общая экономическая обстановка остается неблагоприятной. Производители не могут компенсировать возросшие издержки повышением цен на конечную продукцию. Более того, ужесточение монетарной политики и общее замедление экономики негативно влияют на основных потребителей алюминия. Автомобильная промышленность и строительный сектор сокращают производство, что приводит к падению спроса на металл.

В рамках стратегического партнерства с китайской HWNM, «Русал» приобрел 30-процентную долю в компании в конце предыдущего года. Эта сделка открывает для российского производителя алюминия новые возможности: доступ к передовым экологическим технологиям, современным производственным практикам и, что особенно важно, стабильным поставкам глинозема по привлекательным ценам.

Параллельно с этим компания запускает программу оптимизации производства, однако спешит успокоить общественность: все социальные обязательства останутся неизменными. В компании особо подчеркивают, что количество сотрудников на всех производственных объектах останется прежним, а все действующие социальные программы продолжат работать в полном объеме.

«Русал» одновременно укрепляет свои позиции на международном рынке и поддерживает стабильность внутри компании, сохраняя баланс между развитием бизнеса и социальной ответственностью.