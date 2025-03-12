На предприятии Воскресенска выпустили рекордный объем водорастворимых удобрений

В филиале «ВМУ» АО «ОХК «Уралхим» Воскресенска в отделении сложных минеральных удобрений (ОСМУ) цеха аммофоса № 2 был установлен рекорд по выпуску комплексных водорастворимых удобрений (ВРУ) — почти 2 500 тонн в месяц. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

ОСМУ специализируется на выпуске моноаммонийфосфата (МАФ) марки 12-61, которая на рынке получила название SOLAR. На основе МАФ с помощью технологии тукосмешения налажено производство комплексных водорастворимых удобрений. Отделение выпускает 15 видов ВРУ.

«Этот рекорд — хороший пример слаженной работы подразделений филиала «ВМУ». Увеличение объемов производства связано с увеличением спроса на водорастворимые удобрения, поэтому в феврале был поставлен исторический рекорд. На данный момент идет донастройка автоматического фасовочного комплекса. Надеемся, что в будущем это поможет нам еще больше увеличить объем производства ВРУ», — рассказал директор филиала «ВМУ» АО ОХК «Уралхим» Дмитрий Трушков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов работать по привлечению инвесторов и выстраивать с ними коммуникацию.

«Те территории, которые сегодня не имеют, может быть, заметных проектов в части привлечения инвесторов, — прошу на это обращать внимание», — сказал Воробьев.