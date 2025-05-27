На предприятии Коломны готовят к запуску новый производственно-складской комплекс

Новый производственно-складской комплекс построили в коломенском филиале ООО «Лаб индастриз». Сейчас здесь идут пусконаладочные работы. На объекте побывал глава городского округа Коломна Александр Гречищев, сообщает пресс-служба администрации округа.

Предприятие успешно работает на отечественном рынке уже 35 лет. Завод специализируется на изготовлении широкого спектра строительной продукции: от клея для плитки и затирочных смесей до гидроизоляционных составов, теплоизоляций, красок и декоративных штукатурок. Производство постоянно растет.

Во время экскурсии Александр Гречищев осмотрел производственные мощности, ознакомился с современными технологиями производства, новыми разработками предприятия и условиями труда сотрудников, а также обсудил с директором филиала дальнейшие перспективы развития предприятия.

На сегодняшний день у «Лаб индастриз» 11 заводов и 8 офисов в различных городах страны. В коломенском филиале трудятся более 230 человек. Открытие нового производственно-складского комплекса в Коломне позволит создать дополнительные рабочие места.

Помимо основной деятельности, предприятие занимается и важной общественной работой — собирает и отправляет гуманитарную помощь в зону СВО.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что если раньше традиционно заводы и предприятия на территории Подмосковья строились по 2-3 года, то сейчас инвесторы часто строят эти объекты за 12-18-20 месяцев. Это хороший темп.

В первую очередь такие высокие темпы губернатор связывает с легким процессом оформления документов на строительство под бизнес. В регионе этот процесс максимально оцифрован — все можно сделать онлайн.