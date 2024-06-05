сегодня в 11:50

Эксперты считают, что на ПМЭФ-2024 заключат контракты на сумму в 5 трлн рублей

В 2023 году на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписали контракты на сумму 3,8 трлн рублей. На ПМЭФ-2024, считают опрошенные «Известиями» эксперты из «БКС Мир инвестиций», могут заключить сделок уже на 4-5 трлн рублей.

Форум открылся в Северной столице в среду, он продолжится до 8 июня. Главной темой события стало «Суверенное развитие — основа справедливого мира».

«Форум за годы работы стал важнейшей международной площадкой для коммуникации деловых кругов, представителей властей России и других стран. По числу и масштабам ежегодно заключаемых соглашений ПМЭФ уникален», — отметил инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

На ПМЭФ намерены подписать свыше 280 документов. В 2024 году форум хотят посетить более 17 тыс. человек, которые представят 136 государств.