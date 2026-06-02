На ПМЭФ-2026 представят обновленные Aurus Senat и Senat Long

Life.ru показал автомобили Aurus, скрытые под чехлами до премьеры на ПМЭФ

На Петербургском международном экономическом форуме презентуют обновленные модели Aurus Senat и Senat Long. До официальной премьеры автомобили остаются под чехлами, сообщает Life.ru .

Видео с площадки форума опубликовал Life.ru. На кадрах видно, что новые автомобили из линейки Aurus полностью закрыты защитными чехлами и пока недоступны для посетителей.

Ранее сообщалось, что на ПМЭФ-2026 состоится премьера обновленных Aurus Senat и Aurus Senat Long. Детали модернизации производитель раскроет в дни работы форума.

«Подробности обо всех изменениях и конструктивных особенностях обновленных Aurus Senat и Aurus Senat Long будут представлены в дни проведения Петербургского международного экономического форума в рамках работы выставочных экспозиций бренда», — рассказывали в пресс-службе бренда.

Aurus — российский люксовый бренд, созданный в рамках проекта «Кортеж». Разработку автомобилей на единой модульной платформе с 2013 года ведет институт НАМИ. Публичный дебют марки состоялся в 2018 году на инаугурации президента России. В линейку входят седан и лимузин Senat, внедорожник Komendant и микроавтобус Arsenal. Модели оснащаются гибридной установкой на базе V8 мощностью 598 л. с. и 9-ступенчатой автоматической коробкой передач.

ПМЭФ пройдет с 3 по 6 июня. Организатор форума — Фонд Росконгресс.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.