На Московской бирже увеличилось количество замещающих облигаций

На Московской бирже в список замещающих облигаций доступных к заключению сделок во время вечерней сессии фондового рынка добавляются 18 ценных бумаг семи эмитентов, сообщает пресс-служба холдинга.

С 1 августа для инвесторов будут доступны 70 бумаг. Раньше их было 52.

В вечернее время инвесторам будут доступны более 250 инвестиционных инструментов. Среди них есть, в том числе облигации, акции и паи фондов.

Ранее стало известно, что со среды ценные бумаги «Яндекса» можно купить под тикером YDEX. Акции российского IT-гиганта получили листинг на Мосбирже в апреле 2024 года.