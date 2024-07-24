Торги акциями «Яндекса» стартуют на Мосбирже

сегодня в 14:04

Со среды ценные бумаги «Яндекса» можно приобрести под тикером YDEX, сообщает пресс-служба Мосбиржи .

Акции российской IT-компании получили листинг на Мосбирже в апреле этого года. Они стали частью первого котировального списка.

Ранее новой головной компанией «Яндекса» стал МКПАО «Яндекс». Основным акционером компании выступил ЗПИФ «Консорциум.Первый». На 16 мая ему принадлежало 66,47% капитала и 69,05% голосов.

15 июля нидерландская компания Yandex N.V. завершила финальный этап сделки по продаже бизнеса, вышла из состава акционеров «Яндекса» и сменила название. Руководить компанией стал Аркадий Волож.