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Коллектив Серпухова стал лучшим на международном фестивале «Звездная волна»

Юные исполнители из Улан-Удэ, Белоярского, Южно-Сахалинска, Москвы, Магнитогорска, Серпухова, Самарской области, Краснодарского края, Севастополя, Республики Крым и других регионов России приняли участие в международном фестивале-конкурсе «Звездная волна», который состоялся в Анапе в рамках национальной премии «Одаренные дети России». Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Данный проект включен в перечень мероприятий министерства просвещения Российской Федерации, что подтверждает его высокий статус.

Как рассказали в пресс-службе министерства образования Московской области, воспитанники образцового коллектива «Ансамбль танца «Славянский лик» губернского колледжа городского округа Серпухов успешно выступили на конкурсных испытаниях.

Члены жюри отметили:

Яркие балетмейстерские решения Джамили Старостиной;

Безупречные костюмы, продуманные до мелочей;

Отличную техническую и исполнительскую подготовку юных исполнителей;

Высокий уровень сценического мастерства.

По итогам конкурса коллектив «Ансамбль танца «Славянский лик» был награжден десятью дипломами 1 степени в различных номинациях, а также главным призом фестиваля — ГРАН-ПРИ.

В колледж поздравили коллектив и руководителей ансамбля Джамилю Старостину и Павла Тепляшина с успешным выступлением.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.