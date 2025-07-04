В Подмосковье завершили работы по очистке знакового Мурановского пруда

В округе Пушкинский завершена расчистка знакового Мурановского пруда по губернаторской программе «100 прудов и озер», сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

Программа реализовывается в Подмосковье с 2021 года. Выбор прудов происходит путем голосования на портале «Добродел». Каждый год муниципалитеты формируют список водоемов, а затем собравшие наибольшее количество голосов включаются в программу расчистки.

Работы на Мурановском пруду начались 25 июня. В ходе очистки были выполнены комплексные работы, направленные на улучшение состояния водоема. На водной глади суммарно в 2,9 га провели работы по окосу камыша, очистке акватории от мусора, водорослей, извлекли аварийные деревья и кустарниковую растительность. На объекте трудилось около 8 человек вместе с самоходной амфибией, которая косит водную растительнось прямо с поверхности воды и доставляет ее на берег.

«Теперь жители и гости округа смогут насладиться обновленным, чистым Мурановским прудом, расположенным вблизи еще одного красивейшего места — усадьбы Мураново им. Ф. И. Тютчева», — сказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин

Ранее завершись работы по Юбилейному пруду в Электростали и русловому пруду на реке Серебрянке в Пушкинском. В этом году планируется расчистить еще 18 объектов из 20.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей.

Кроме того, он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.