На II Международном форуме ОЭЗ в Дубне обсудили ESG-инструменты

На форуме ОЭЗ в Дубне прошли панельные сессии и подведение итогов ESG-рейтинга

На II Международном форуме ОЭЗ в Дубне обсудили развитие инфраструктуры и финансовые ESG-инструменты, передает корреспондент РИАМО.

На II Международном форуме особых экономических зон в Дубне прошли панельные сессии, на которых обсуждались различные темы, касающиеся развития особых экономических зон.

Так, эксперты обсудили, как ESG-финансирование может стать ключевым драйвером для развития особых экономических зон. В ходе дискуссии были представлены конкретные решения и механизмы для успешного применения ESG-финансирования в ОЭЗ, что поможет усилить инвестиционную привлекательность территорий.

Кроме того, эксперты обсудили текущие и планируемые изменения в законодательстве, их влияние на инвестиционную привлекательность ОЭЗ, актуальные вопросы создания и эффективного функционирования инфраструктуры в особых экономических зонах.

В том числе вопросы создания центров здоровья, университетских кампусов, обеспечения квалифицированными кадрами, создание комфортной инфраструктуры, промышленных кластеров и индустриальных парков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности поездки в КНР для инвестиций в регион. Основными вопросами визита были экономика, бизнес и предприятия, которые работают в области.

«Заинтересованность есть. И наша задача была – предоставить максимально доходчивую информацию о видах сотрудничества в разных уголках Подмосковья», – сказал Воробьев.