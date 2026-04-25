На форуме в Москве рассказали, почему сейчас не поздно начинать бизнес с Китаем

Товарооборот России и Китая в последние несколько лет стабильно превышает 200 млрд. долларов. Несмотря на спад торговли на 6,9% в прошлом году из-за перегрева рынка, эксперты предсказывают новый этап роста деловой активности между двумя странами. Это обусловлено, в первую очередь, структурными изменениями мировой экономики. И это говорит о том, что начинать бизнес с партнерами из Азии сейчас не поздно.

Чтобы и дальше укреплять связи и помочь предпринимателям, стороны проводят форумы и встречи. Так, сегодня на конференции «Особенности ведения бизнеса с Китаем и странами БРИКС+» в Москве разобрали, как грамотно выстроить стратегию взаимодействия с китайскими компаниями. Здесь собрались представители делового мира и специалисты. Каждый делился своим опытом взаимодействия с Китаем: кто-то рассказал о юридических тонкостях, экосборах, а кто-то напомнил о последних нововведениях, которые влияют на логистику и цепочку поставок между странами.

Интересы подмосковного бизнеса на форуме традиционно представляла советник Российско-Китайской палаты и основатель платформы GORN Trade Finance Анна Степанова. Она посвятила свое выступление тому, как покупать товары в соседней стране дешевле конкурентов — не меняя поставщика и не беря кредит. Анна объяснила, что разница в заработке компаний с одними и теми же товарами заключается в финансовой модели сделки. В 2026 году, по ее словам, выигрывают не те, у кого дешевле фабрика, а те, кто умеет правильно структурировать закупки и денежные потоки.

Она выделила отдельную часть своего выступления для тех, кто только задумывается о торговле с Китаем и рассчитывает бюджет. Блок был посвящен тому, почему китайские производители готовы давать отсрочку и как правильно выстроить с ними переговоры. Также советник затронула тему финансовой модели закупок, при которой предприниматель платит за товар после поставки или даже после реализации. Это очень удобно, когда нет большого стартового капитала, а залезать в долги перед банком не хочется.

Анна добавила, что спрос на китайские товары со стороны российского бизнеса и потребительского рынка растет. Об этом говорит и структура товарооборота двух стран — он увеличивается во многом благодаря росту импорта из Китая. В 2024 году его объем составил порядка $111 млрд. При этом рынок переходит от быстрого, зачастую хаотичного роста к более зрелой модели. В ней усиливается роль официального импорта, повышаются требования к документальному оформлению и возрастает значимость финансовых инструментов и расчетных схем, подытожила эксперт.

Следующий такой форум бизнесмены смогут посетить 16 июля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Московской области должны быть открыты новые перерабатывающие производства иностранных компаний из Индии и Китая.