На форум «Сильные идеи» поступило 5 тыс проектов по предпринимательскому треку

Одному из треков форума «Сильные идеи для нового времени» — Национальной предпринимательской инициативе (НПИ) — в этом году уделяется особое внимание. Он направлен на поддержку стартапов, улучшение инвестиционного климата и развитие креативных индустрий в России, сообщается на сайте Агентства стратегических инициатив (АСИ).

На форум уже поступило около 27 тыс. проектов со всех регионов страны, по направлению НПИ — почти пять тысяч. Отбор по данному направлению охватывает широкий спектр тем. Это разработка и внедрение ИИ для бизнеса, создание финансовых сервисов нового поколения, развитие корпоративных акселераторов и технологических кластеров.

Особое внимание уделяется электронной коммерции, экспортной инфраструктуре и поддержке инноваций в малом и среднем бизнесе. Впечатляют и идеи, связанные с креативной экономикой: проекты на стыке IT и креатива, культурное программирование территорий, продвижение локальных брендов и выход российских продуктов на глобальные рынки.

«Сегодня как никогда важно создавать условия, при которых предпринимательская инициатива становится локомотивом экономического роста. НПИ — это не просто площадка для обсуждения идей, а реальный инструмент их воплощения. Мы видим своей задачей поддержать тех, кто готов менять правила игры, внедрять инновации и выводить российский бизнес на глобальный уровень. Вместе мы строим экономику, где талант и смелость предпринимателей превращаются в национальное конкурентное преимущество», — подчеркнул главный управляющий директор, главный стратег ВЭБ.РФ, заместитель директора направления «Новый бизнес» АСИ Михаил Хомич.

Директор Центра развития креативной экономики АСИ Екатерина Черкес-заде подчеркнула, что креативная экономика — это не просто новые отрасли, а принципиально иной подход к созданию ценности.

«Президент Владимир Путин перед нами поставил амбициозную задачу — увеличить вклад творческих индустрий в ВВП страны с 3,5% до 6% к 2030 году. Это требует системной работы и объединения усилий государства, бизнеса и творческих сообществ. В креативной экономике соединяются технологии, культура и предпринимательская смекалка, рождая проекты, которые меняют города, образ жизни и восприятие России в мире. Наша миссия — помочь таким инициативам найти ресурсы, партнеров и пути масштабирования. Уверена, что среди участников форума есть те, чьи идеи станут драйверами для достижения этой стратегической цели и новыми точками роста как для регионов, так и для всей страны», — сказала Екатерина Черкес-заде.

Форум помогает предпринимателям и инноваторам получить экспертную поддержку, найти партнеров и инвесторов. Среди ярких примеров прошлых лет — платформа TrueFields Алексея Трубникова, использующая ИИ для анализа плодородия сельскохозяйственных земель. Благодаря этому решению аграрии смогли повысить урожайность на 10-20%, оптимизировать расход удобрений и снизить нагрузку на экологию. По результатам форума проект вошел в топ-60, получил грант на 1 млн руб. Общие инвестиции в проект составили 54 млн руб. Заключены контракты с двумя хозяйствами в Амурской области, несколько заявок от сибирских аграриев.

Клиентами компании стали около 30 крупных сельхозпроизводителей. Платформа TrueFields демонстрировалась на различных крупных выставках. При поддержке АСИ достигнуты договоренности с РФРИТ о содействии в продвижении проекта на российском и зарубежном рынках.

Еще один пример — инициатива Алексея Шкрапкина по восстановлению исторических усадеб с привлечением частных инвестиций. Его проект не только вошел в топ-10 форума, но и был представлен президенту. Путин подчеркнул необходимость разработки механизмов господдержки инвесторов в туристические проекты на основе объектов культурного наследия, в частности исторических усадеб.

Министерство культуры России и ДОМ. РФ ведут совместную работу в этом направлении: подготовлены и частично внесены изменения в законодательство, создается цифровая платформа исторической недвижимости. Председателем правительства анонсирована возможность льготного займа в рамках программы сохранения не менее 1 тыс. объектов культурного наследия до 2030 года, которая сейчас разрабатывается.

В Липецкой области благодаря усилиям Алексея Шкрапкина удалось отреставрировать усадьбу Скорняково-Архангельское, которая теперь принимает свыше 60 тыс. туристов ежегодно, она стала точкой роста для местной экономики. В планах у местного предпринимателя также восстановить усадьбу Кожиных в соседнем селе Репец. Объем инвестиций согласованный с администрацией Тульской области в создание культурно-туристического центра «Усадьба Колосово — Чертковых» составил 400 млн руб.

Идеи на форум «Сильные идеи для нового времени» принимаются по пяти направлениям: Национальная социальная инициатива, Национальная технологическая инициатива, Национальная предпринимательская инициатива, Национальная кадровая инициатива, Национальная экологическая и климатическая инициатива. Организаторы форума — Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс, соорганизатор — ВЭБ.РФ.

Свои проекты для позитивных изменений в стране можно подать на платформе идея.росконгресс.рф до 1 июня 2025 года. Эксперты отберут топ-100 решений. Самые сильные представят в июле на финальном мероприятии в Москве.