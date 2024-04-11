На фоне санкций экспорт ценных пород дерева из РФ вырос

Из РФ стали вывозить больше пиломатериалов и кругляка ценных пород дерева, несмотря на санкции в отношении страны, сообщает «Лента.ру».

Помимо этого, экспорт древесины в стране вырос на 2,5% в годовом выражении. Если сравнивать с 2021 годом, он увеличился на 8,7%.

Из-за эмбарго ЕС на ввоз древесины, фанеры, древесных плит и пеллет из России рост замедлился, поскольку Европа была основным экспортным рынком для российских лесопромышленников. После введения санкций выросли поставки на внутренний рынок с 20-30 до 60% в 2023 году.

Древесина, которая ранее шла за рубеж необработанной, теперь находится внутри страны и становится продукцией глубокой переработки. Сюда относится мебель. При этом объем рубок ценных пород деревьев в 2023 году остался я на уровне 1,5 млн кубометров. Преимущественно древесину заготавливали в Приморском, Хабаровском краях и Республике Адыгея.

В РФ к ценным породам относятся ясень, дуб, бук, каменную березу и прочие виды.