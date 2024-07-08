На бывшем заводе Volkswagen в Калуге начали серийное производство авто

Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов отметил, что на заводе ООО «АГР» (AGR Automotive Group, бывший автозавод Volkswagen) в Калуге запустили серийное производство машин, сообщает ТАСС.

По словам Алиханова, производство уже началось. Также состоялись переговоры с губернатором.

«Переговоры были на прошлой неделе с их («АГР» - ред.) потенциальными партнерами», - рассказал он.

Алиханов уточнил, что производство машин является серийным.

Завод Volkswagen в Калуге был остановлен в 2022 году, а предприятие было передано компании «Арт-Финанс» в 2023 году. Планы перезапустить производство были перенесены сначала на конец 2023 года, а затем на 2024 год.