На 30% больше: на Ставрополье активно развивается производство вина

Глава министерства экономического развития Ставропольского края Антон Доронин на пресс-конференции в РИЦ СК заявил, что рост производства вина в регионе на 30% связан с урожаем винограда и спросом со стороны туристов, сообщает «Победа 26» .

«В отдельной вкладке, либо в основном меню у вас всегда должен быть выбор, чтобы вы могли приехать и попробовать качественные вина локальных брендов», — сказал Доронин.

По его словам, похожая ситуация наблюдается во многих российских областях. Гости стремятся познакомиться с кулинарными традициями края. Во многом благодаря этому виноделие в Ставрополье переживает период расцвета.

В регионе активно появляются небольшие винодельческие хозяйства, а крупные предприятия восстанавливают былую славу и наращивают объемы.

Рост производства вин подтверждается данными «Ставропольвиноградплодопром». Как отмечает директор Алексей Лысенко, ставропольские виноделы активно осваивают российский рынок, чему способствует поддержка на региональном и федеральном уровнях.

