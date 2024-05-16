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Мытищинский депутатский корпус утвердил исполнение бюджета за 2023 год

Мытищинский депутатский корпус утвердил исполнение бюджета за прошлый год, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Доходы бюджета в прошлом году составили 18 млрд 699 млн 089,6 тыс. рублей, расходы — 19 млрд 823 млн 955,3 тыс. рублей.

Председатель Совета депутатов Андрей Гореликов отметил положительную динамику по приросту бюджетных средств, поступающих из различных источников.

«Причем основные бюджетные средства идут на социальную сферу. Думаю, жители округа видят и большие изменения в части, касающейся благоустройства территорий», — подчеркнул Андрей Николаевич.

Народные избранники также внесли изменения в положение о муниципальном жилищном фонде, касающиеся мытищинцев — участников специальной военной операции, предусмотрев для них и их членов семей определенные льготы.

Кроме того, депутаты заслушали информацию об исполнении бюджета округа за первый квартал текущего года.

В завершении заседания Андрей Гореликов вручил благодарственные письма от имени начальника штаба группировки войск «Восток» и. о. главы городского округа Олегу Сотнику и первому заместителю главы Людмиле Ивановой за помощь и поддержку военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции.

Следующее заседание Совета депутатов запланировано на 20 июня.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что экономика региона все предыдущие годы прирастала хорошими темпами. Так, за 10 лет внутренний региональный продукт (ВРП) вырос в 2,8 раза.

«Главная задача — и в новых условиях сохранить возможности для развития, чтобы наша экономика могла адаптироваться к вызовам. Очень помогает программа импортозамещения, беспрецедентные меры поддержки, которые были приняты федеральным правительством», — заявил Воробьев.