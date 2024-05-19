МВФ: экономика России с начала XXI века увеличилась в 8 раз

Российская экономика с начала XXI века выросла в восемь раз и заняла десятое место в топ самых крупных экономик мира по темпам роста в долларовом выражении. При этом Япония стала единственной страной, где ВВП уменьшился, сообщает РИА Новости .

Это следует из данных Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка. Там размещена информация по экономикам государств с размером ВВП от 100 млрд долларов. Их было 35 на конец ХХ века, а по итогам прошлого года стало 68.

Экономика РФ за 23 года увеличилась в 7,7 раза — до чуть больше 2 трлн долларов с 260 млрд долларов, которые составляли ее объем в конце ХХ века.

Во главе топ стран мира по росту экономики стоит присоединившаяся к БРИКС Эфиопия. С начала века она выросла в 19,4 раза, до 160 млрд долларов. На втором месте — Китай, его ВВП повысился в 14,6 раза, до 17,7 трлн долларов. Замыкает топ-3 Казахстан, там экономика увеличилась в 14,2 раза — до 261 млрд долларов с 18,3 млрд.

Единственной страной, показавшей уменьшение ВВП в долларовом выражении с начала ХХ века, стала Япония, которая входит в G7. Экономика понизилась на 15% — до 4,2 трлн долларов против 5 трлн по итогам прошлого столетия.

Самый медленный рост ВВП за 23 года наблюдался у Греции. Он составил 83%.