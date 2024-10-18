МСП Подмосковья поставили госкомпаниям товаров и услуг на 6,2 трлн рублей

Малый и средний бизнес заключил с госкомпаниями за 9 месяцев 2024 года более 667 тыс. договоров по результатам закупок по 223-ФЗ. Их общий объем превысил 6,2 трлн рублей. Он вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 62%, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

В настоящее время компании с госучастием обязаны закупать у МСП-поставщиков товары и услуги в рамках установленной Правительством РФ квоты, ее соблюдение обеспечивают Корпорация МСП и органы власти регионов.

«Закупки госкомпаний дают малому и среднему бизнесу доступ к стабильному рынку сбыта товаров и услуг. МСП-поставщики не только нарастили объем, увеличивается количество малых и средних предприятий, которые могут выполнять договоры в соответствии с требованиями крупных заказчиков», — подчеркнул заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак.

За 3 квартала число МСП-поставщиков увеличилось по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем на 21% — почти до 187 тыс. Крупнейшими заказчиками — лидерами по объему закупок у малого и среднего бизнеса стали РЖД, ОЭЗ ППТ «Алабуга», «Аэрофлот», Сбербанк, Банк ВТБ. Среди регионов наибольшего прироста объема заключенных договоров по сравнению с аналогичным периодом 2023 года достигли МСП из Москвы (+1,38 млрд рублей), Республики Татарстан (+223,3 млрд рублей), Санкт-Петербурга (+217,6 млрд рублей), Московской (+125,3 млрд рублей) и Свердловской областей (+120,5 млрд рублей).

«С начала года больше всего закупок было в сфере гражданского строительства и специализированных строительных работ (986,2 млрд рублей и 773,1 млрд рублей соответственно). Также закупались машины и оборудование (379,5 млрд рублей), компьютерное, электронное и оптическое оборудования (295,5 млрд рублей). В топ-10 по приросту среди регионов вошли Краснодарский край (+64,57 млрд рублей), Новосибирская область (+58,9 млрд рублей), Республика Башкортостан (+41,6 млрд рублей), Самарская (+41,4 млрд рублей) и Тюменская области (+38,4 млрд рублей)», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

У малого и среднего бизнеса в настоящее время есть возможность стать участником инициированной Минэкономразвития РФ и Корпорацией МСП программы «выращивания» и заключить долгосрочный офсетный договор с одной из госкомпаний. В этом случае поставщик получает гарантированный рынок сбыта на длительный период и обязуется инвестировать в развитие собственной компании. Всего за полтора года работы механизма в России при участии Корпорации МСП заключено 11 офсетных договоров по 223-ФЗ на более чем 6 млрд рублей, инвестиции малого и среднего бизнеса в развитие производств составили 1,39 млрд рублей.

По семи заключенным офсетным договорам уже осуществляются поставки произведенной продукции. Так, по одному из них ООО «Автодор-Платные дороги» уже поставлено 40 тыс. транспондеров. По другому офсетному договору ОАО «РЖД» получило в запланированных на 2024 год объемах средства малой механизации. Почти 86,5 тонны огнестойкого турбинного масла произведено и поставлено по заказу компаний группы «ИнтерРАО». В рамках офсетного договора с АО «Росгео» начались поставки бурильных труб и алмазного бурового оборудования.

Объем закупок включен в показатели нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.