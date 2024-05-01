МРОТ в России могут увеличить до 30 тыс рублей
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В Госдуме РФ предложили увеличить минимальный размер оплаты труда с 19 до 30 тыс. рублей, пишет газета «Известия».
Низкий уровень МРОТ приводит к необоснованной дифференциации доходов населения, к медленному росту ВВП.
Важно, чтобы МРОТ позволял людям обеспечить свою жизнь, а также детей. Повышение предлагается провести с 1 января 2025 года.
Увеличение МРОТ повысит прожиточный минимум, но будет способствовать увеличению покупательной способности граждан. Также в статье отметили необходимость данного нововведения.