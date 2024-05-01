сегодня в 10:10

МРОТ в России могут увеличить до 30 тыс рублей

В Госдуме РФ предложили увеличить минимальный размер оплаты труда с 19 до 30 тыс. рублей, пишет газета «Известия» .

Низкий уровень МРОТ приводит к необоснованной дифференциации доходов населения, к медленному росту ВВП.

Важно, чтобы МРОТ позволял людям обеспечить свою жизнь, а также детей. Повышение предлагается провести с 1 января 2025 года.

Увеличение МРОТ повысит прожиточный минимум, но будет способствовать увеличению покупательной способности граждан. Также в статье отметили необходимость данного нововведения.