Праздник улицы прошел в Павловском Посаде

Для жителей улицы 1 Мая в Павловском Посаде артисты Дома культуры «Филимоновский» провели яркий праздник и открыли серию мероприятий во дворах города. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Праздник начался с игровой программы для маленьких гостей, которые радостно встретили озорных троллей Цветана и Розочку! Сказочные герои отправились с ребятами в самое весёлое путешествие, где успели и попеть, и потанцевать, и в футбол поиграть.

Далее программу продолжил концерт творческих коллективов Дома культуры. Артисты пели о лете, о любви, о мечтах, зажигали на импровизированном танцполе, делились смешными и трогательные стихами.

В концертной программе приняли участие: хор «Русская песня», Образцовый вокальный коллектив «СВЕТлячок», коллектив современного танца «Платинум», театральный коллектив «СказкаГрад», театральная студия «Лицедеи».

Этот зажигательный праздник не оставил равнодушными жителей и гостей микрорайона «Филимоновский», дети и взрослые пели и танцевали вместе с артистами.

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