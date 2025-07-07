Розовый лишай: власти ответили, как защититься от вспыхнувшей в Таиланде болезни
Роспотребнадзор: сыпь, кашель и диарея являются симптомами розового лишая
В Таиланде из-за осадков произошла вспышка эпидемии розового лишая Жибера, мониторингом ситуации занимается в том числе Роспотребнадзор. Как заявили в ведомстве, недуг представляет собой кожное заболевание, основными симптомами которого являются сыпь, кашель, насморк, диарея и повышенная температура, сообщает «Царьград».
Чаще всего недуг обнаруживают у людей 10-35 лет. Обычно розовым лишаем заболевают на фоне ослабленного иммунитета.
По информации экспертов, заболевание проходит самостоятельно в течение 6-8 недель. Несмотря на это, пациентам не рекомендуется заниматься самолечением.
Для профилактики заражения нужно следить за гигиеной рук и минимизировать контакты с людьми, у которых наблюдаются признаки ОРВИ.