МособлУФАС признало рекламу «Фест Логистик» незаконной

Поводом для проверки стало обращение гражданина, который сообщил о входящем звонке с рекламой стеллажного оборудования. По его словам, согласия на получение рекламных сообщений он не давал.

После рассмотрения обращения управление возбудило дело в отношении ООО «Фест Логистик» по признакам нарушения части 1 статьи 18 Закона о рекламе. Речь идет о распространении рекламы по сетям электросвязи без предварительного согласия абонента.

Комиссия Московского областного УФАС России признала рекламу ненадлежащей и выдала компании обязательное для исполнения предписание. Материалы дела переданы уполномоченному должностному лицу для решения вопроса о привлечении к административной ответственности.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.