Мособлконтроль проверяет администрирование доходов в Подмосковье

Главное контрольное управление Московской области начало проверку исполнения Министерством государственного управления, информационных технологий и связи региона полномочий по администрированию доходов бюджета. Ревизия охватит поступления за 2025 год, сообщает пресс-служба Главного контрольного управления Московской области.

Проверка затрагивает деятельность Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области как главного администратора восьми видов доходов бюджета региона. Речь идет о поступлениях, администрирование которых возложено на ведомство в соответствии с действующими нормативными актами. В 2025 году по этим направлениям в бюджет Подмосковья поступило более 54 млн рублей.

Подмосковье сотрудничает с правительством Российской Федерации по вопросам госимущества. В этом вопросе нужны понятные алгоритмы, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Это важный источник доходов для региона.

«Если мы можем рассчитывать на понятные алгоритмы в части оборота, переводов, если мы, каждый на своем уровне: муниципальный, региональный и федеральный, по принципу двух ключей <…> еще раз разберемся, где мы находимся, считаю это очень полезным», — сказал Воробьев.