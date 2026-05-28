Мособлдума утвердила правила для виноделия на сельхозземлях Подмосковья

Мособлдума 28 мая приняла закон о размещении объектов виноделия и агротуризма на землях сельхозназначения в Подмосковье. Документ приводит региональные нормы в соответствие с федеральным законодательством и уточняет правила использования участков, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Депутаты внесли изменения в закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Федеральные нормы разрешают размещать на таких участках объекты виноградарства и виноделия, а также инфраструктуру сельского туризма — производственные здания, дегустационные площадки и сервисные объекты. При этом правовой статус земли не меняется: участки сохраняют категорию сельхозназначения.

«Федеральное регулирование закрепляет возможность размещения на землях сельхозназначения объектов виноградарства, виноделия и инфраструктуры для сельского туризма. Их размещение не изменяет правовой режим участков — они продолжают регулироваться соответствующим законодательством», — отметил Виталий Мосин.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области подчеркнул, что регион готовится войти в перечень винодельческих субъектов Российской Федерации.

В Подмосковье работают более 100 виноградарей-любителей и три лицензированных винодельческих хозяйства. Часть предприятий использует собственный виноград, выращенный в регионе, часть — сырье из южных регионов России.

Кроме того, закон устраняет правовые неопределенности в земельных отношениях. Уточнен статус участков с видом разрешенного использования «садоводство» — они отнесены к землям сельхозназначения. Также конкретизированы случаи, когда не применяются требования к минимальному размеру образуемых участков, например вдоль автодорог, водных объектов и других инфраструктурных границ.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.