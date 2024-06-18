Мособлдума рассмотрит внесение изменений в бюджет Подмосковья на 2024 г

В ходе ближайшего заседания Мособлдумы планируется рассмотреть законопроект о внесении изменений в бюджет Московской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, сообщает пресс-служба ведомства.

«Изменения связаны с увеличением как доходной, так и расходной части бюджета», — подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Доходы бюджета Московской области предлагается увеличить в 2024 году на более чем 43,8 млрд рублей. Это предусмотрено, в том числе, за счет увеличения собственных доходов — поступлений по НДФЛ, доходам от имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, а также за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета.

«Дополнительные средства будут направлены на здравоохранение, социальную сферу, строительство социальных объектов. Корректировка бюджета необходима для того, чтобы мы перераспределили финансовые ресурсы для решения первоочередных задач и, самое главное, могли реализовывать наказы наших жителей», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

Расходы планируется увеличить в 2024 году на более чем 85,5 млрд рублей.

Расходы в рамках госпрограммы «Здравоохранение Подмосковья» планируется увеличить на 12,6 млрд рублей. Так, в частности, свыше 4 млрд рублей дополнительно будет направлено на льготное обеспечение лекарствами. Более 2,6 млрд рублей — на оснащение учреждений здравоохранения медицинским оборудованием, в том числе тяжелым.

На финансирование мероприятий в рамках госпрограммы «Социальная защита населения Московской области» планируется увеличить расходы в объеме 11,7 млрд рублей.

Расходы по госпрограмме «Жилище» планируется увеличить на 5,4 млрд рублей. В частности, более 2 млрд рублей дополнительно будет направлено на предоставление жилищных сертификатов детям-сиротам.

По госпрограмме по строительству и капремонту социальных объектов планируется увеличение финансирования на 35,5 млрд рублей. Дополнительно будет направлено почти 2 млрд рублей на строительство объектов здравоохранения. На объекты образования дополнительно предусмотрено более 26 млрд рублей.

Более чем 11,4 млрд рублей будут направлены на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения, водоотведения, инженерной инфраструктуры.

Предусмотрено увеличение расходов в объеме свыше 22,7 млрд рублей на транспортную сферу. В частности, на 1,8 млрд рублей увеличиваются расходы на приобретение автобусов. Почти на 16 млрд рублей увеличиваются расходы на строительство, реконструкцию и проектирование дорог.

Расходы в рамках госпрограммы «Формирование современной комфортной городской среды» планируется увеличить на 1,8 млрд рублей. Так, в частности, на благоустройство общественных территорий в малых городах исторических поселениях, которые являются победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, расходы увеличатся в 2024 году на 615,5 млн рублей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.