Мособлдума проверит правоприменение закона о квотах на рабочие места

В ходе 127-го заседания Мособлдума приняла проект закона, согласно которому комитет по социальной политике и здравоохранению даст оценку трудоустройству граждан ряда категорий:

инвалидов, имеющих в соответствии с индивидуальными программами реабилитации или абилитации рекомендации к труду;

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет;

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

лиц, освобожденных из мест лишения свободы;

выпускников образовательных организаций для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением, нуждающихся в особых условиях воспитания, обучения и требующих специального педагогического подхода (специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого и закрытого типа), в возрасте до 19 лет;

лиц в возрасте от 18 до 25 лет, имеющих среднее профессиональное образование или высшее образование и ищущих работу в течение года с даты выдачи им документа об образовании и о квалификации;

ветеранов боевых действий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде», — сказал глава региона.

