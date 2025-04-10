Мособлдума приняла закон о развитии креативных индустрий

В Московской областной думе приняли закон о развитии креативных индустрий в Подмосковье. Было зафиксировано, какие виды деятельности к относятся к креативным индустриям и какие нормы и меры поддержки им положены, передает корреспондент РИАМО.

«Вклад креативных индустрий в экономику подчеркивает наш президент Владимир Путин. По его поручению на федеральном уровне был разработан и принят закон о креативных индустриях. Большой спектр полномочий законом передан регионам. Это дает каждой территории, в зависимости от ее особенностей, делать свои акценты в этой работе», — отметила председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова.

Самединова уточнила, что в закон входит 16 статей. Одна из них регламентирует порядок формирования и ведения реестра субъектов креативных индустрий в регионе, а также описаны меры поддержки предприятий этой сферы. Отмечается, что к ней относится центр креативных индустрий, креативные кластеры, информационные системы.

«Оказание финансовой поддержки субъектам креативных индустрий в Московской области законом предлагается в форме предоставления субсидий и грантов, передачи имущества и подготовки кадров. Полномочия вводить меры поддержки — за правительством региона», — добавила Самединова.

В новом законе говорится о создании Координационного совета по развитию упомянутой сферы. В его состав могут войти: депутаты Мособлдумы, представители правительства и профильных министерств региона, образовательные организации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности поддержки президента РФ Владимира Путина и федерального правительства. По его словам, именно она позволяет развивать экономику региона.

«Все эти решения, которые были приняты правительством РФ при поддержке нашего президента, очень важны. Видим, что они работают и приносят результат», — заявил Воробьев.