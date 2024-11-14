Мособлдума приняла бюджет терфонда обязательного медстрахования на 2025–2027 гг

сегодня в 11:59

Депутаты Мособлдумы в целом приняли закон о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области (ТФОМС) на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, передает корреспондент РИАМО.

Доходы ТФОМС региона в 2024 году составят 196,4 млрд рублей, что соответствует запланированным расходам в этом же объеме.

Исполняющая обязанности директора ТФОМС области Елена Боброва уточнила, что основная часть доходов — 179,8 млрд рублей — поступит в виде субвенций из федерального фонда.

Из общей суммы расходов 178,8 млрд рублей будет направлено на оплату медицинской помощи, предоставляемой медорганизациями всех форм собственности, участвующими в программе ОМС в Подмосковье. На оплату медпомощи гражданам, застрахованным в других регионах России, выделено 13,2 млрд рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что ведется строительство большой поликлиники на 1 тыс. посещений в смену для взрослых и детей. В конце ноября планируется сдать объект.

«Открыть поликлинику планируют в начале следующего года», — сказал Воробьев.