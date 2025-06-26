Мособлдума одобрила законопроект об ограничении продажи алкоголя в домах

Мособдума в первом чтении приняла проект закона, согласно которому заведения, расположенные в многоквартирных домах (МКД) и имеющие вход со двора, смогут продавать алкогольные напитки только два часа в день, передает корреспондент РИАМО.

С 2024 года субъекты Российской Федерации получили право самостоятельно вводить порядок реализации спиртных напитков в своем регионе. Подмосковье воспользовалось этим правом, и с 1 сентября заведения общепита в МКД не смогут продавать алкоголь с 23:00 по 08:00.

«По просьбам наших жителей ввели с 1 сентября дополнительные ограничения — магазины с выходом во двор больше не смогут реализовывать спиртное. Однако мы видим потенциальные риски и сигналы с мест: освободившиеся после закрытия магазинов помещения могут занять псевдокафе. Закон как раз и направлен на то, чтобы закрыть подобные лазейки. Поэтому здесь мы идем на опережение, чтобы этого не допустить», — уточнил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он отметил, что проект закона коснется заведений, которые расположены в МКД со входом во двор. Такие предприятия общепита смогут продавать спиртное в период с 13:00 по 15:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о введении в регионе ограничения на продажу алкоголя. Спиртное запретят продавать в магазинах во дворах многоэтажек.

«Во-первых, запретим продажу алкоголя во всех торговых точках во дворах многоквартирных домов. Если дверь магазина выходит во двор — никакого спиртного на прилавках быть не должно. Особенно много проблем доставляют алкомаркеты, расположенные на первых этажах. Это постоянный шум, мусор и прочие неудобства, от которых страдают жители. Жилые дома, дворы — не лучшее место для этого», — сказал Воробьев.