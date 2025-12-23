Москвичи выступают против динамического ценообразования в рознице

Большинство москвичей не поддерживают динамическое ценообразование на товары, продаваемые в ретейле. Только 29% респондентов положительно оценили увеличение или снижение цен в зависимости от уровня спроса и дня недели, 69% опрошенных считают такую практику попыткой обмануть покупателей, рассказали РИАМО в компании ADG group, которая провела опрос.

Хотя три четверти опрошенных (77%) называют динамическое ценообразование несправедливым, москвичи готовы к изменению цен в зависимости от уровня спроса и времени на отдельные группы товаров, отмечают эксперты ADG gro. В их число вошли билеты и путешествия (79%), электроника (48%), одежда и обувь (46%), бытовая техника (43%), а также продукты питания (19%). При этом половина москвичей (54%) уверены: продавцам необходимо объяснять, как и почему меняется стоимость товаров.

От динамического ценообразования москвичи ждут снижения цен. Немногим меньше половины респондентов (46%) считают справедливой скидку в размере трети стоимости покупки, еще 32% опрошенных — дисконт до 20%, 12% респондентов — снижение цены на 10%, каждый десятый участник исследования (10%) — половину стоимости товара. А вот сильно переплачивать за покупку товаров в моменты повышенного спроса москвичи не хотят. Три четверти опрошенных (72%) считают справедливой наценку не выше 5% за покупки в такие периоды времени, каждый пятый (20%) — не более 10%.

При этом приобрести со скидкой продукты, срок годности которых подходит к концу, респонденты готовы только в случае существенного снижения цены. Больше половины москвичей (57%) готовы их купить, если скидка превысит половину стоимости, каждый десятый опрошенный (13%) ждет дисконт не менее четверти от первоначальной цены. Еще 21% респондентов отметили, что не будут покупать продукты с истекающим сроком годности вне зависимости от размера скидки.

Чаще с динамическим ценообразованием москвичи сталкиваются при покупках на маркетплейсах (82%) и в интернет-магазинах (53%), четверть опрошенных (24%) — в торговых центрах, 15% — в магазинах у дома. При этом большинство респондентов отметили (65%), что такая практика выгодна только магазинам, поскольку помогает им заработать больше, а вот потребители от использования такой модели выигрывают только по мнению 19% опрошенных.

