Москвичи и петербуржцы покупают водку меньше остальных россиян

Самая низкая доля водки в общих продажах спиртного в феврале этого года была в Москве и Санкт-Петербурге — около четверти от всего объема, сообщает РИА Новости .

В столице на водку пришлось 24,8% от всех продаж (352,3 тыс. декалитров) в Петербурге — 25,5% (194,63 тыс. декалитров). Топ-3 замкнуло Подмосковье, где продали 431,1 тыс. декалитров этого алкоголя, или 32% от всех продаж.

В топ-5 по этому показателю вошли Краснодарский край — 32,4% от всех продаж (177,9 тыс. декалитров) и Мурманская область — 32,45% (37,1 тыс. декалитров).

В десятку российских регионов, где жители меньше всего покупают водку, вошли Севастополь (32,5%), Ростовская (33,5%), Калининградская (33,7%), Ленинградская и Новосибирская (34,2%) и Рязанская (34,3%) области.

Доля водки в той статистике представлена в соотношении с общим объемом продаж спиртного в конкретном регионе РФ без учета пива, сидра, пуаре и медовухи.

