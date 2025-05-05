Москва заняла второе место после Нью-Йорка по размеру экономики

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным, на которой были озвучены ключевые достижения столицы, сообщается на сайте Кремля .

Москва демонстрирует положительные результаты практически по всем направлениям. Экономика мегаполиса за последний год выросла на 5,5%, а за 6 лет прирост составил 25%.

Инвестиции в основной капитал в Москве за последние 6 лет увеличились почти в два раза. В настоящее время столица занимает второе место в мировом рейтинге городских экономик, уступая только Нью-Йорку. По паритету покупательской способности экономика Москвы составляет 1390 млрд долларов, в то время как у Нью-Йорка — 1542 млрд, а у Шанхая — $1298 млрд.

Активно развивается и IT-сектор: с 2019 года его обороты увеличились в четыре раза. Обрабатывающая промышленность столицы также показывает впечатляющие результаты, увеличившись почти в три раза за 6 лет.

К 2032 году в Москве планируется модернизация около 700 школ, а также строительство примерно 460 новых детских садов и образовательных учреждений.