Москва заняла второе место после Нью-Йорка по размеру экономики
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Президент РФ Владимир Путин провел встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным, на которой были озвучены ключевые достижения столицы, сообщается на сайте Кремля.
Москва демонстрирует положительные результаты практически по всем направлениям. Экономика мегаполиса за последний год выросла на 5,5%, а за 6 лет прирост составил 25%.
Инвестиции в основной капитал в Москве за последние 6 лет увеличились почти в два раза. В настоящее время столица занимает второе место в мировом рейтинге городских экономик, уступая только Нью-Йорку. По паритету покупательской способности экономика Москвы составляет 1390 млрд долларов, в то время как у Нью-Йорка — 1542 млрд, а у Шанхая — $1298 млрд.
Активно развивается и IT-сектор: с 2019 года его обороты увеличились в четыре раза. Обрабатывающая промышленность столицы также показывает впечатляющие результаты, увеличившись почти в три раза за 6 лет.
К 2032 году в Москве планируется модернизация около 700 школ, а также строительство примерно 460 новых детских садов и образовательных учреждений.