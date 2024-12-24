сегодня в 09:31

Москва выделила 30 га в ТиНАО для возведения кластера по выпуску стройматериалов

Промышленный кластер, объединяющий производителей стройматериалов, формируют в Краснопахорском районе столицы. Под строительство двух предприятий инвесторы получили от Москвы участки по льготной ставке 1 рубль в год, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он добавил, что частные инвестиции могут составить порядка 12,9 млрд рублей.

Одним из инструментов развития промышленности в Москве является создание отраслевых кластеров.

Суммарная площадь строительного кластера в ТиНАО составляет 200 га. Уже сейчас там возводятся предприятия по выпуску железобетонных изделий, строительных конструкций, модульных сооружений, продукции из металла и деревянных напольных покрытий. Новые заводы принесут городу 3,2 тыс. рабочих мест.

Так как объекты соответствуют программе масштабных инвестпроектов (МаИП), под строительство участки предоставили по льготной ставке 1 рубль в год. Данную меру поддержки бизнес Москвы получает с марта 2022 года.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман подчеркнул, что участок площадью свыше 4 га получил инвестор, который будет строить комплекс по производству железобетонных изделий.

«Еще свыше 26,5 га земли выделено для создания производства строительных конструкций, модульных сооружений, продукции из металла и деревянных напольных покрытий. Общая площадь объектов превысит 244 тыс. кв. м», — рассказал Гаман.

Договоры на аренду участков заключили на 5 лет. За это время инвесторы должны окончить строительство предприятий и запустить производство нужной продукции.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что под возведение новых производств Москва предоставила застройщикам и инвесторам 50 участков за 1 рубль в год.

МаИП в городе реализуют с 2016 года. Статус масштабного инвестпроекта могут получить инвесторы, которые вкладывают средство в развитие городской инфраструктуры и создание рабочих мест. Под возведение таких объектов Москва без проведения торгов выделяет участки.