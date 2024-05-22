Москва стала лидером по привлечению инвестиций среди регионов РФ

В столице за последние 5 лет был зафиксирован двукратный рост инвестиций в основной капитал. Так, по итогам прошлого года объем вложений составил почти 6,8 трлн рублей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

Среди крупнейших реализованных проектов прошлого года выделяют первую скоростную автодорогу — проспект Багратиона, ее построили в рамках концессионного соглашения.

Также среди таких проектов отмечены: индустриальный парк «Руднево», где занимаются производством банкоматов, медизделий, беспилотников и другой инновационной продукции; 2 фармацевтических завода на площадке «Алабушево»; центр сбора электронного и электротехнического оборудования для предприятий в рамках государственно-частного партнерства в сфере экологии; производство лазерный станков на площадке ОЭЗ «Печатники».

«В разрезе перечисления инвестиционных проектов, в первую очередь, я бы сказал про производственные проекты. Мы создали ряд кластеров. Это огромные составные инвестиционные проекты, состоящие из многих производственных площадок. Так, в Алабушеве был создан фармацевтический кластер, который уже сейчас нас приводит к состоянию, когда нам не надо покупать лекарства из-за рубежа или просто переупаковывать таблетки, которые нам приходят из-за рубежа. Мы сами делаем химические формулы, субстанции, наши производители создают фармпродукты, не уступающие, а превосходящие по своему качеству зарубежные аналоги», — заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Также он отметил еще один важный проект — запуск отрасли беспилотников. Продукция этой отрасли является поистине востребованной, поскольку она серьезно автоматизирует многие производственные процессы.

«Реализация первого соглашения о ГЧП — важная веха для экологической отрасли. Долгосрочное взаимодействие правительства Москвы с флагманским отраслевым заводом по утилизации электронного и электрического оборудования создает условия для экономики замкнутого цикла, формирует единую систему обращения с утратившей потребительские свойства техникой для столичных предприятий бюджетной сферы», — поделился генеральный директор компании «Экотехпром» Илья Федоров.

Подобный альянс государства и бизнеса дает сигнал об инвестиционной привлекательности промышленности экологической направленности, что будет основой для масштабирования опыта на территории всей страны.