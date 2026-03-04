Москва сокращает численность госслужащих на 15%

Вопросы исполнения бюджета Москвы в январе — феврале этого года рассмотрели на президиуме правительства. Рост доходов составил 2%, что на 6,5% меньше запланированного. Решено сократить численность гражданских госслужащих на 15%, сообщает mos.ru .

В правительстве продолжают работу по реализации программы развития города. Задачи решают в рамках сбалансированного бюджета. Поэтому до 1 июня планируется сократить на 15% число гражданских госслужащих органов исполнительной власти и работников некоторых подведомственных учреждений. Численность сотрудников соцуслуг затрагивать не будут.

Также на 10% оптимизируют запланированные на этот год расходы на финансирование инвестпрограммы. На более поздний срок перенесут культурно-массовые мероприятия и некоторые проекты благоустройства. Реновация, строительство метро и другие ключевые мероприятия будут выполнены в срок.

Решения правительства помогут выполнить социальные обязательства перед гражданами, сохранить высокие стандарты предоставления услуг и финансирование поддержки военнослужащих и их семей.

