Москва приняла участие в выставке China International Industry Fair в Шанхае

Всего в Москве сейчас работает почти 4,6 тыс. промышленных предприятий. В Шанхае 7 из них представили свою продукцию.

«Наша главная цель — показать, что столица РФ сегодня не только крупный мегаполис, но и центр развития высокотехнологичной промышленности и притяжения инвестиций. Флагман высокотехнологичной промышленности города — ОЭЗ „Технополис Москва“. Там локализовано свыше 230 компаний, из которых 124 имеют статус резидента. Одна из столичных компаний привезла на выставку вертикальные установки и фильтрующие комплексы для очистки воздуха на промышленных объектах. Другая — автономное устройство пожаротушения, адаптированное для защиты электротранспорта, объектов энергетики, а также жилых и коммерческих зданий. Также московский производитель показал элементы из промышленных монокристаллов для систем мониторинга вибрации и давления на работающих при экстремально высоких температурах объектах», — уточнил градоначальник.

Важную роль в продвижении столичных экспортеров играет центр «Моспром». Только в первом полугодии текущего года он помог организовать 11 бизнес-миссий за рубежом и обеспечить участие московских компаний в двух крупнейших международных выставках.

«Корпорация „Воздух“ специализируется на выпуске газоочистного оборудования для объектов водоканалов и различных отраслей промышленности. Мы выражаем благодарность центру поддержки экспорта „Моспром“ за помощь в участии нашей компании в выставке China International Industry Fair в Шанхае. Благодаря правительству Москвы мы смогли продемонстрировать наши решения для очистки воздуха на промышленных объектах», — добавил генеральный директор корпорации «Воздух» Александр Бондарь.

Ранее в департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы отметили, что компании ОЭЗ Москвы увеличили вложения в экономику города и количество рабочих мест в 2024 году на 57%. Общий объем инвестиций предприятий ОЭЗ Москвы превысил 70,8 млрд рублей. Для обеспечения кадрами развивающихся инновационных производств компании создали около 5,9 тыс. новых рабочих мест. Это на 51% больше, чем в 2023 году.