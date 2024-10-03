Москва поделится лучшими практиками по развитию городской инфраструктуры

Правительство Москвы открыло серию демо-дней по презентации лучших городских практик, которые могут быть применены в других регионах России, рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Первое мероприятие было посвящено передовым решениям в сфере транспорта.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина столица готова делиться успешными практиками и сотрудничать с регионами по вопросам повышения качества жизни населения. Это соответствует задачам, которые поставили президент и правительство РФ. Сегодняшнее мероприятие — результат большой совместной работы. Правительства Москвы и „Агентства стратегических инициатив“. В течение нескольких последних месяцев мы изучали и оценивали социально значимые городские практики, которые могут быть полезны другим регионам и выбрали лучшие из них», — уточнил Ликсутов.

Эксперты АНО «АСИ» провели оценку практик Москвы и других регионов на предмет целесообразности и возможности реализации в местностях с разным населением. Благодаря комплексному подходу специалистам удалось выявить наиболее перспективные для внедрения в регионах решения.

«Важно, чтобы у регионов была возможность воочию увидеть объекты транспортной инфраструктуры, эффективные решения. И сегодня они смогли оценить решения Москвы, которые помогают столице быть лидером с точки зрения цифровизации и подходов к развитию транспортной системы, и другие практики, находящиеся на поддержке агентства и размещенные на „Смартеке“. Часть из них абсолютно бесплатна и может быть доступна для внедрения в регионах, потому что не нужно будет вкладываться в новую инфраструктуру, информационные системы, а действительно можно воспользоваться уже тем огромным ресурсом, который авторы проектов готовы дать другим регионам и городам», — прокомментировала гендиректор АСИ Светлана Чупшева.

Она добавила, что для того, чтобы регионы РФ могли определить эффекты от внедряемых транспортных решений, Агентство разработает соответствующую методику. Документ позволит увидеть уровень влияния практик на показатели национальных проектов.

Регионам будет доступно свыше 70 практик в области транспорта, промышленности, туризма, культуры, здравоохранения, экологии, образования, инвестиций и развития предпринимательства, социальной поддержки.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов подчеркнул, что Москва, как центр развития высокотехнологичных производств, реализует более 20 мер городской поддержки промышленности и уже сейчас распространяет позитивный опыт на регионы, в том числе путем заключения межсубъектовых офсетных контрактов.

«В рамках профильного демо-дня мы поделимся с коллегами наиболее успешными практиками по локализации инновационных технико-внедренческих предприятий. Создание высокотехнологичных наукоемких производств в регионах — это, в первую очередь, укрепление технологического суверенитета страны, развитие ее научно-технического потенциала и, конечно же, рост зарплат и улучшение качества жизни людей», — добавил Гарбузов.

Правительство Москвы активно тиражирует успешные решения по повышению инвестиционной активности и экономической привлекательности регионов.

Так, в рамках ПМЭФ-2024 правительство Москвы и Минэкономразвития заключили соглашение о создании единого инвестиционного портала Российской Федерации, основой для совместной разработки станет инвестиционный портал правительства Москвы.