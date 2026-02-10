Москва обсудила сотрудничество с научно-технологическим парком Эр-Рияда

В рамках деловой программы Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ. Саудовская Аравия» делегация правительства Москвы посетила Riyadh Techno Valley — научно-технологический парк в Эр-Рияде, действующий при университете короля Сауда, и обсудила перспективные направления взаимодействия в высокотехнологичных отраслях, сообщает пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики российской столицы.

Riyadh Techno Valley — стратегический проект Королевства Саудовская Аравия, ориентированный на развитие прикладных исследований и коммерциализацию технологий в приоритетных направлениях.

«Для столицы важно выстраивать диалог с ведущими инновационными площадками, которые формируют технологическую повестку Саудовской Аравии. В столице промышленное развитие также опирается на научный потенциал — производства работают в тесной связке с исследовательскими центрами и университетами, а внедрение передовых решений начинается с сильной академической базы. Именно такой подход становится важной точкой соприкосновения между нами и партнерами со стороны королевства», — прокомментировала советник министра правительства Москвы, руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики города Полина Павлова.

В ходе встречи представители Riyadh Techno Valley заинтересовались развитием сотрудничества как в части привлечения венчурных инвестиций и поддержки технологических стартапов, так и в реализации крупных прикладных проектов с участием индустриальных партнеров.

«Российский рынок является для Riyadh Techno Valley новым для рассмотрения направлением, однако мы открыты к выстраиванию партнерских связей и заинтересованы в развитии контактов с московскими компаниями и институтами развития. Мы заинтересованы как в поддержке перспективных технологических стартапов, так и в реализации более крупных прикладных проектов», — заявил представитель топ-менеджмента Riyadh Techno Valley Мохаммед Алмансур.

Мероприятие прошло в рамках деловой программы Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ. Саудовская Аравия».