Москва лидирует по готовности работодателей к выплатам новогодних премий

Москва стала лидером среди российских городов, где предприниматели планируют выплатить новогодние премии в 2024 году. Такую готовность выразил 51% опрошенных. сообщили РИАМО в пресс-службе платформы «Консоль.Про».

Опрос провели среди 1248 представителей малого и среднего бизнеса из крупных городов РФ (с населением свыше 1 млн человек).

При этом 14% из тех, кто не готов материально поощрять сотрудников, уверяют, что вообще ни разу не премировали подчиненных. Чаще всего о выплатах команде новогодних бонусов заявляли предприниматели из Новосибирска (50%) и Перми (47%).

Свыше трети опрошенных (36%) выступают за то, чтобы справедливо распределять премии между сотрудниками, тогда как 56% считают, что ее достойны только фавориты. Каждый второй руководитель платит в качестве премии до 10% от зарплаты подчиненного, а свыше 20% от месячного заработка — такой вариант ответа выбрали 24% респондентов. Еще 16% варьируют размер бонуса в диапазоне от 10 до 20%.

Бизнесмены назвали специалистов, которые больше других достойны премий в этом году. 67% выбрали продажников, еще по 6% намерены поощрить управленцев и лидеров подразделений и ИТ-специалистов. 4% выбрали HR-специалистов.

80% будут платить премии только официально работающим в компании специалистам. Каждый седьмой (13%) рассматривает возможность поощрения внештатных исполнителей. У более трети из них (38%) заложен процент от стоимости проекта для премирования сотрудников вне штаба, еще у 10% есть фиксированная стоимость для подобных бонусов.

66% работодателей предпочитают устанавливать премии как обязательный пункт в работе с внештатными исполнителями. Только 15% придерживаются устных договоренностей или предпочитают устраивать «сюрприз». 8% предпринимателей отметили, что обязательно заплатят премию себе.

«По закону, внештатным специалистам нельзя платить премии — это признак трудовых отношений. У налоговой есть список признаков, по которым она может переквалифицировать отношения между бизнесом и внештатником в трудовые. Один из них — это предоставление социальных гарантий, например, премии, отпуска, больничного и декрета», — сказал основатель платформы для работы с внештатными исполнителями «Консоль.Про» Михаил Провизион.

Он напомнил, что премирование — это термин из трудового законодательства. Если бизнесмен использует его, например, в чеке самозанятого, то оставляет ФНС знак о том, что компанию нужно проверить.