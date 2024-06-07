Москва и ВТБ заключили соглашение по программе комплексного развития территорий

Столичное правительство и банк ВТБ заключили соглашение по программе комплексного развития территорий (КРТ) на ПМЭФ-2024, сообщается на сайте комплекса градостроительного комплекса Москвы.

Одна из приоритетных задач сотрудничества мегаполиса и банков — повышение доступности кредитов и развитие инструментов финансирования проектов КРТ, в которых принимают участие инвесторы. Каждый год в мегаполисе растет количество проектов, реализуемых девелоперами.

«В столице инвесторы реализуют уже 34 проекта КРТ общей площадью более 621 га. Объем вложений оценивается примерно в 3,4 трлн рублей, ежегодный бюджетный эффект после их реализации превысит 270 млрд рублей», — сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он добавил, что после реализации проектов в городе появится более 136 тыс. рабочих мест.

По словам вице-мэра, при реализации проектов предпринимателям необходима поддержка столицы и финансового сектора. А соглашение с ВТБ позволит организовать дополнительные финансовые возможности для инвесторов.

По подписанному соглашению город и банк создадут принципы комплексного сопровождения проектов, а еще они будут развивать инструменты финансирования, разрабатывать новые продукты кредитной организации по программе.

«Доля проектов строительства жилой и коммерческой недвижимости в формате комплексного развития территорий будет расти. Нам интересно осваивать это направление, в диалоге с городом дорабатывать регулирование и выстраивать продукт под требования рынка, поддерживать городское строительство и экономику в целом», — поделился член правления ВТБ Виталий Сергейчук.

Он уточнил, что банк планирует занять до 20-30% рынка финансирования КРТ, а также и дальше сотрудничать со столицей по вопросам усовершенствования механизма кредитования проектов.