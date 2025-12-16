Москва формирует крупнейший в стране рынок городского питания и досуга

Москва сохраняет лидерство среди российских мегаполисов по спросу на заведения питания и городского досуга: на одно заведение в столице приходится в среднем 314 жителей, что отражает высокий интерес горожан к разнообразным форматам сервиса и устойчивый рост посещаемости. Такие данные предоставил РИАМО исследовательский центр коммуникационной группы PROGRESS.

Речь идет о различных местах — от заведений быстрого питания до оздоровительных и развлекательных пространств. Основу рынка составляют сегменты повседневного питания: fast food (61 тыс. объектов), кафе (42 тыс.), а также кофейни, пекарни и точки кофе (более 55 тыс. вместе), формирующие более половины всей инфраструктуры. Средний и высокий гастроблок представляют рестораны (16,6 тыс.) и бары (15,4 тыс.).

Помимо общепита, анализ включает столовые и кулинарии (23 тыс.), оздоровительные форматы — бани и сауны (14,3 тыс.), массовые пространства отдыха — аттракционы, дворцы и парки культуры (около 19 тыс.). Существенный вклад в инфраструктуру дают образовательные и досуговые направления: танцевальные, творческие и робототехнические курсы (11+ тыс.), а также вечерние и развлекательные форматы — караоке, квесты, суши-бары, кальянные и кондитерские (15–17 тыс.).

Такой масштаб отрасли показывает, что Москва остается крупнейшим рынком притяжения для бизнеса. Спрос растет столь быстро, что инфраструктура не всегда успевает расширяться теми же темпами. По мнению аналитиков, именно это делает столицу одной из самых перспективных территорий для дальнейшего развития предприятий питания — особенно сетевых, ориентированных на высокий и стабильный поток гостей.

«Для сравнения: в большинстве крупных городов России плотность заведений ниже — в среднем 230–280 жителей на один объект. В туристических и южных регионах инфраструктура формируется еще активнее: в Краснодаре — 158 жителей, в Калининграде — 174, а абсолютным лидером стал Сочи — 112 человек на одно заведение, что почти в 3 раза выше, чем в Москве. Исследователи объясняют это круглогодичным туристическим трафиком и высокой конкуренцией в курортной среде», — объяснили в компании.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.