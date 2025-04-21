Московский суд приговорил инвестора к условному сроку за обман на торгах

Тверской районный суд приговорил к трем годам лишения свободы условно трейдера, который совместно с другим подельником манипулировал стоимостью зарубежных акций с помощью обмана торгового робота, которым владеет компания W-Empirical Holding Corp., сообщает РБК .

Суд признал виновным Кулешова С.П. в совершении преступления по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»). Наказание — лишение свободы на срок три года условно с испытательным сроком длиной четыре года.

Суд удовлетворил поданный компанией W-Empirical Holding Corp. иск о взыскании с Кулешова прибыли, полученной вместе с подельником в рамках фиктивных сделок. Речь идет о практически 162 млн рублей. На недвижимость и счета осужденного наложили арест.

Кулешов стал участником схемы по предложению знакомого — Зинченко В.И. Все заработанные средства мужчина отправлял приятелю. Сам Кулешов в проведении сделок не участвовал.

Он передал данные своего счета Зинченко. Тот разбирался в том, как функционирует алгоритм маркетмейкера, и проводил операции.

Иногда Зинченко просил Кулешова снять средства с собственного счета. За эту «работу» осужденный получал 30 тыс. рублей ежемесячно. Кулешов заявил, что планирует обжаловать приговор.