Московские производители оборудования нашли новых партнеров в Беларуси

В ходе бизнес-миссии в Республику Беларусь 10 столичных экспортноориентированных компаний промышленного сектора представили свою продукцию зарубежным контрагентам, сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Они провели более 120 встреч с контрагентами из Беларуси. На данный момент компании готовятся заключить экспортные контракты.

«Информационно-консультационную и организационную поддержку в вопросах торгово-экономического сотрудничества с зарубежными партнерами столичным промышленникам оказывает центр „Моспром“» — уточнил Гарбузов.

Кооперационный проект разработки и внедрения новых технологий в области медицинского обслуживания позволит оснастить медучреждения Беларуси лазерными офтальмологическими аппаратами московского производства. Гальваническое оборудование и 3D-принтеры, выпускаемые столичными заводами, могут быть использованы при проведении модернизации белорусских промышленных предприятий.

«Компания „ДЕМОРОБОТ“ впервые приняла участие в бизнес-миссии, организованной центром „Моспром“. Поездка в Беларусь была насыщенной: в рамках мероприятия состоялись встречи с потенциальными заказчиками продукции, в том числе в Минске и с выездом в другие города. Демонтажные роботы AZARRUS заинтересовали потенциальных клиентов, о чем свидетельствуют скорый отклик и приглашения к участию в тендерах, а также ответный визит представителей одной из компаний в Москву на площадку ООО „ДЕМОРОБОТ“», — поделился директор компании «Деморобот» Наиль Салеев.

С 2022 года столичные производители несырьевой неэнергетической продукции переориентировали свои экспортные потоки и нашли новых партнеров на рынках Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и стран СНГ.

В рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» работает цифровая платформа «Мой экспорт», где предпринимателям предоставляют поддержку. Например, там можно бесплатно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, а также пройти онлайн-обучение и многое другое.