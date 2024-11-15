Московские производители электротехники создают инновационную продукцию

По итогам трех кварталов текущего года московские промышленники поставили заказчикам контрольно-измерительной аппаратуры, электродвигателей, кабелей, аккумуляторов и другой востребованной продукции более чем на 143,3 млрд рублей, поделился министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

ОЭЗ «Технополис Москва»

Инновационному развитию компаний отрасли способствуют меры городской поддержки. Гарбузов отметил, что в столице успешно развивается ОЭЗ «Технополис Москва» — флагман высокотехнологичной промышленности, а также сформированы четыре крупных межотраслевых кластера.

«Они объединяют ведущие компании в сферах фармацевтики, микроэлектроники и фотоники, беспилотной авиации и электромобилестроения. Масштабирование стратегических проектов и активная поддержка города позволила промышленникам только за три квартала текущего года отгрузить электрооборудования более чем на 143,3 млрд рублей», — отметил Гарбузов.

«Тайтэн Пауэр Солюшн»

Инжиниринговая компания «Тайтэн Пауэр Солюшн» поставила более 15 тыс. суперконденсаторных систем гарантированного запуска двигателя одному из крупнейших автомобильных заводов России. Разработкой оснащают спецтранспорт.

«Суперконденсаторная система гарантированного запуска двигателя — одна из наших самых успешных разработок, которая с доказанной эффективностью вот уже более семи лет помогает автомобилю завестись даже при разряженном аккумуляторе или в условиях экстремальных температур от минус 40°С до плюс 65°С. Каждое устройство рассчитано по меньшей мере на один миллион циклов заряда-разряда», — сказал гендиректор компании Владимир Ворожейкин.

Система представляет собой небольшой модуль весом в 2,5 килограмма, который подключается к аккумуляторной батарее автомобиля, выполняя функции запуска двигателя.

«Связь инжиниринг М»

Компания «Связь инжиниринг М» 20 лет выпускает в столице автоматизированные системы коммерческого учета энергоресурсов. С начала года предприятие изготовило почти 18 тыс. устройств сбора и передачи данных.

Также предприятие совместно с партнерами установило первые 96 зарядных станций для электромобилей на трансформаторных подстанциях, расположенных в жилых кварталах Москвы.

«Проект важен для города, потому что число владельцев электромобилей стремительно растет, а значит растет и спрос на зарядные станции. При выборе объектов для реализации проекта мы соблюдали два условия: свободный въезд во двор и наличие парковки рядом с подстанцией», — прокомментировал генеральный директор компании Петр Асаченков.

«АТБ Электроника»

Другой столичный производитель «АТБ Электроника» представил линейку программно-аппаратных комплексов, которые используются в информационной безопасности, а также в системах контроля доступа и видеонаблюдения.

Комплексы можно использовать для обеспечения безопасности и надежности данных в учреждениях здравоохранения, транспортном комплексе, промышленности, энергетике и многих других секторах.